اللجنة العليا لفض المنازعات تعقد اجتماعها الاول بديوان وزارة العدل .

طرابلس 1 فبراير 2023 م ( وال ) – خصصت اللجنة العليا لفض المنازعات اجتماعها الاول الذي عقدته أمس الثلاثاء بديوان وزارة العدل بطرابلس لمناقشة البنود الأساسية لعمل اللجنة في فض المنازعات بما يُسهم في حفظ السلم الأهلي واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة آثارها.

يشار إلى أن اللجنة العليا لفض المنازعات تعمل بإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء حيث شُكلت بموجب قراره رقم 163 لسنة 2022م برئاسة وزيرة العدل”حليمة البوسيفي” وعضوية وزراء الخارجية ، الحكم المحلي ، و وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية ، و وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة .

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