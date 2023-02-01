الوضع الجوي السائد والمتوقع اليوم الأربعاء .

طرابلس 01 فبراير 2023 ( وال )- توقع المركز الوطني للارصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة اليوم الاربعاء منخفضة على أغلب مناطق ليبيا حيث تتراوح مابين (11– 18)مْ، وتنخفض أثناء الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الجبلية والصحراوية الى قرابة الصفر المئوي .

وقال المركز في نشرته الصباحية إن اجواء صافية الى قليلة السحب على مناطق الجنوب بينما تبقى فرصة سقوط أمطار خفيفة احيانا اليوم على الساحل الممتد من مصراتة والخليج الى اقصى الساحل الشرقي وتنقشع السحب الممطرة تدريجياً من مساء هذا اليوم على معظم المناطق مع تكاثر للسحب مجدداً من مساء يوم السبت وكذلك في يوم الأحد على مناطق شمال ليبيا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.