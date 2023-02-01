كشافة حي الاندلس بطرابلس في رحلة ترفيهية الى مدينة هون

هون 01 فبراير ٢٠٢٣م (وال) – نظمت الفرقة الثانية من فتيان فوج الكشافة والَمرشدات بحي الاندلس بمفوضية طرابلس للكشافة رحلة ترفيهية استكشافية سياحية في مدينة هون ببلدية الجفرة.

وقام كشافي الفرقة بزيارة المعالم السياحية شملت ازقة المدينة القديمة ومتاحف المقتنيات الشعبية القديمة وسفوح الرمال ومزارع النخيل .

كما قدم الكشاف فقرات فنية وحركات واناشيد كشفية متنوعة صحبة اقرانهم من فوج كشافة هون واستمعوا الى شروح وسرد تاريخي عن مدينة هون ومعالمها التاريخية قدمها القائد الكشفي بدر الجمال.

… (وال- الجفرة)..