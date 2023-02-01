خلال لقائه السفير أونماخت : العقوري يشيد بجهود ألمانيا لدعم السلام والاستقرار في ليبيا

بنغازي 01 فبراير 2023م ( وال ) – أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري على أهمية عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا ، مشيرا إلى أن النموذج الألماني مثال يحتذى به في الاقتصاد والوحدة والتحول الديمقراطي.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، لمناقشة آخر المستجدات وعددٍ من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كما استعرض للقاء عددٍ من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين؛ أبرزها برامج التعاون المشترك، ونتائج مؤتمر برلين، وملف الهجرة، والتنسيق المشترك لمواجهة تفاقم الأزمة.

وجدد العقوري شكره لجهود جمهورية ألمانيا لدعم السلام في ليبيا، مشيرا لمشاريع الوكالة الألمانيةGIZ لدعم الحكم المحلي، وأهمية هذه المشاريع وضرورة توفير جميع المعلومات حولها و زيادة دور الجانب الليبي في تصميم برامجها.

من جانبه، أكد السفير الألماني أونماخت ” على عمق العلاقات بين البلدين وحرصه على متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في نطاق اختصاصه. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال