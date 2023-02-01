ليبيا نيوز

المركز الوطني للارصاد الجوية : ارتفاع للموج يصل إلى (3.00) أمتار على الساحل الممتد من بنغازي الى طبرق.

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 01 فبراير 2023 ( وال )- أصدر المركز الوطني للارصاد الجوية نشـرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا
 اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد .

     وحذر المركز في نشرته الصباحية ، من ريح شرش نشط صباح اليوم على ساحل طبرق تصل سرعته الى (25) عقدة مع ارتفاع للموج يصل الى (3.00) أمتار على الساحل الممتد من بنغازي الى طبرق.

    – الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

         السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة ، والريح شرش تتحول يوم الغد الى باش وغربي على ساحل الخمس تتراوح سرعته ما بين (05-15) عقدة ، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر ، والبحر قليل الاضطراب الى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (12-16) مْ ، والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اثناء سقوط أمطار. 

   – الساحل من الخليج إلى طبرق:

        السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار خفيفة اليوم على الخليج والجبل الأخضر ، والريح شرش الى بحري بوجه عام يتحول يوم الغد الى متغير الاتجاه على الخليج سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة ويصل صباح اليوم الى (25) عقدة على ساحل طبرق ، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00-3.00) متر ،البحر مضطرب اليوم الى خفيف الموج غدا ، ودرجة حرارة سطح البحر (13-16) مْ ، والرؤيـة متوسطة اليوم بسبب ارتفاع الموج وتكون جيدة يوم الغد.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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