المركز الوطني للارصاد الجوية : ارتفاع للموج يصل إلى (3.00) أمتار على الساحل الممتد من بنغازي الى طبرق.

طرابلس 01 فبراير 2023 ( وال )- أصدر المركز الوطني للارصاد الجوية نشـرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا

اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد .

وحذر المركز في نشرته الصباحية ، من ريح شرش نشط صباح اليوم على ساحل طبرق تصل سرعته الى (25) عقدة مع ارتفاع للموج يصل الى (3.00) أمتار على الساحل الممتد من بنغازي الى طبرق.

– الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة ، والريح شرش تتحول يوم الغد الى باش وغربي على ساحل الخمس تتراوح سرعته ما بين (05-15) عقدة ، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر ، والبحر قليل الاضطراب الى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (12-16) مْ ، والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اثناء سقوط أمطار.

– الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار خفيفة اليوم على الخليج والجبل الأخضر ، والريح شرش الى بحري بوجه عام يتحول يوم الغد الى متغير الاتجاه على الخليج سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة ويصل صباح اليوم الى (25) عقدة على ساحل طبرق ، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00-3.00) متر ،البحر مضطرب اليوم الى خفيف الموج غدا ، ودرجة حرارة سطح البحر (13-16) مْ ، والرؤيـة متوسطة اليوم بسبب ارتفاع الموج وتكون جيدة يوم الغد.