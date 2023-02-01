جورجيا ميلوني تشيد بجهود مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا ومنطقة الساحل

طرابلس 01 فبراير 2023 ( وال ) – شددت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني؛ على أهمية تعاون بلادها مع المفوضية السامة للشؤون اللاجئين خاصة في ليبيا ومنطقة الساحل.

جاء ذلك في رسالة فيديو نشرتها ميلوني على شبكات التواصل الاجتماعي لتقييم حصيلة 100 يوم من عمر حكومة الائتلاف اليمينية بحسب ما نشرته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا إن حكومتها بدأت في الدفاع عن حدود بلادها من المتاجرين بالبشر في إشارة إلى تدفقات الهجرة غير النظامية.

وكانت ميلوني قد التقت أمس الثلاثاء المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، حيث ناقشا الحاجة إلى التغلب على نهج أيديولوجي يخلط بين الحماية المشروعة التي يجب ضمانها للاجئين وبين السياسات تجاه المهاجرين لأسباب اقتصادية”، مؤكدة التزام الحكومة بالتنفيذ العاجل لإدارة أوروبية لتدفقات الهجرة تشمل التدخلات الهيكلية والتعاون مع البلدان الأفريقية .( وال )

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