مئات الآلاف من العاملين يضربون عن العمل في بريطانيا.

لندن 1 فبراير 2023 (و ال) – يبدأ مئات الآلاف من العاملين في بريطانيا ، وبينهم معلمون في المدارس اليوم الأربعاء، إضرابا عن العمل يعد الأكبر في أكثر من 10 سنوات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أن المعلمين في إنجلترا وويلز ، سيبدأون اليوم الأول من الإضراب وسط توقعات بانضمام أكثر من 100 ألف معلم للنزاع الخاص برفع الأجور ما قد يتسبب في إغلاق أكثر من 23 ألف مدرسة.

وتأتي الإضرابات التي يمكن أن تشهد انضمام أكثر من 100 ألف معلم للنزاع الخاص برفع الأجور ، في نفس اليوم الذي يضرب فيه أساتذة في الجامعات وسائقو القطارات وموظفو الخدمة المدنية وسائقو الحافلات وحراس الأمن.

ويعتزم الآلاف من العاملين في قطاع الإسعاف في إنجلترا الإضراب في العاشر من فبراير في نزاع طويل الأمد حول الأجور والتوظيف.

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