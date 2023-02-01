ترجمة كتاب أومبرتو إكو “بماذا يؤمن مَنْ لا يؤمن؟”

الشارقة 1فبراير 2023 (وال) ـ صدر حديثًا عن منشورات المتوسط ـ إيطاليا كتاب جديد بعنوان “بماذا يؤمن مَنْ لا يؤمن؟”، للناقد والفيلسوف الإيطالي أومبرتو إكو.

في هذا الكتاب، يجادل إكو، الذي يعد واحدًا من رواد علم السيميائيات، الكاردينال وأحد كبار وجوه الكنيسة الكاثوليكية كارلو ماريا مارتيني، في قضية الإيمان.

ترجمت الكتاب عن اللغة الإيطالية الدكتورة أماني فوزي حبشي، وراجع الترجمة الباحث في مجال دراسات الترجمة والتثاقف، الدكتور سامح حنّا.

يقول الدكتور سامح في مقدمته للكتاب: هذا كتابٌ غريبٌ في بابه، وفي ما يطمح إليه.،والغرابة هنا ليست بالنسبة إلى الثقافة الغربية (الإيطالية في هذه الحالة) التي أفرزت مشروعًا كهذا، إذ ليس من المستغرب (وإن لم يكن من المعتاد) أن يتحاور رجل دِيْن مع روائي وباحث في السيميوطيقا، يتبنَّى رؤية عَلْمَانية للعالم حول سؤال الإيمان، وما يثيره من أسئلة أخرى.

وجاء في كلمة الغلاف: في بداية عام 1995، فكَّر فيرناندو أدورناتو، والذي كان آنذاك مدير تحرير مجلَّة ليبرال/ Liberal، في أن يفتح حوارًا بين الكاردينال مارتيني وأومبرتو إكو.

وفي أثناء لقاء مبدئي في أسقفيَّته في ميلانو، وافق مارتيني على فكرة تبادُل المراسلات، وظهرت تلك الرسائل على صفحات الليبرال في الفترة بين عام 1995 وبداية عام 1996.

نشرَت الرسائل بعد ذلك عام 1996، في كتاب: بماذا يؤمن مَنْ لا يؤمن؟ أن يجلس رجل دِيْن إلى كاتب يتبنَّى وجهة نظر عَلْمَانية، فهذا غريبٌ علينا، وإن لم يندر حدوثه في ثقافتنا العربية. أومبرتو إكو (1932 – 2016): فيلسوف إيطالي وروائي وناقد أدبي، أكاديمي وأحد رواد علم السيميائيات.

أصبح عام 1971 أستاذًا لعلم السيميائيات في جامعة بولونيا، التي تعد من أعرق الجامعات الأوروبية، كما كان أستاذًا لتاريخ القرون الوسطى في عدد من الجامعات، لكنه توقف عن التدريس في عام 2007، ليتفرغ للكتابة والتأليف.

كارلو ماريا مارتيني (1927 ـ 2012): هو يسوعي إيطالي، وكاردينال في الكنيسة الكاثوليكية، كان رئيس أساقفة ميلانو من سنة 1980 حتى سنة 2002، وأصبح كاردينالًا سنة 1983.

كما يعد أحد كبار وجوه الكنيسة الكاثوليكية، وكبير جناحها “التقدمي الليبرالي”. كما كان معلمًا وخبيرًا وباحثًا في الكتاب المقدس، وعميدًا موقرًا للجامعة الغريغورية الحبرية، والمعهد الكتابي الحبري، وراعيًا حكيمًا لأبرشية ميلانو.(وال ـ الشارقة) ح م

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