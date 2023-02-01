بدء مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء اجتماعه العادي الثاني للعام 2023 بمدينة الجميل
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وكالة الأنباء الليبية
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