ليبيا نيوز

بدء مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء اجتماعه العادي الثاني للعام 2023 بمدينة الجميل

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 بدء مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء اجتماعه العادي الثاني للعام 2023 بمدينة الجميل

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وكالة الأنباء الليبية

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