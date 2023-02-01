بدء اعمال ورشة العمل العلمية حول القدم السكري بمستشفى بن سينا بسرت.

سرت 01 فبراير 2023 م (وال) – انطلقت بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت اليوم الاربعاء فعاليات ورشة العمل السادسة حول القدم السكري التي تنظمها مجموعة العمل السكري الليبية برعاية اللجنة الوطنية العليا لمرض السكر و مستسفى بن سينا بالتعاون ادارة الخدمات الصحية وشركة راما للمستلزمات الطبية.

وحضر افتتاح ورشة العمل نخبة من الاستشاريين والاخصائيين الاطباء من عدة مستشفيات ليبية مهتمين بهذا المجال ، وعضو المجلس البلدي سرت “هنية ابوخريص” ومساعد مدير ادارة الخدمات الصحية سرت ، و مقرر عام الامتحانات بمجلس التخصصات الطبية وعدد من رؤوساء الاقسام بالمستشفى.

وتضمت فعاليات الورشة العمل التي عقدت تحت شعار ” القدم السكري الواقع والطموح ” و تستمر حتى الثالث من فبراير القاء العديد من المحاضرات وتنظيم جلسات علمية بين المشاركين في فعالياتها بالإضافة لإجراء الكشوفات الطبية واجراء العمليات الجراحية لعدد من الحالات المرضية .

…( وال سرت ) ….