ليبيا نيوز

بدء اعمال ورشة العمل العلمية حول القدم السكري بمستشفى بن سينا بسرت.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سرت 01 فبراير 2023  م   (وال) – انطلقت بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت اليوم الاربعاء فعاليات ورشة العمل السادسة حول القدم السكري التي تنظمها مجموعة العمل السكري الليبية برعاية اللجنة الوطنية العليا لمرض السكر و مستسفى بن سينا بالتعاون ادارة الخدمات الصحية وشركة راما للمستلزمات الطبية. 

  وحضر افتتاح ورشة العمل نخبة من الاستشاريين والاخصائيين الاطباء من عدة مستشفيات ليبية مهتمين  بهذا المجال  ، وعضو المجلس البلدي سرت “هنية ابوخريص” ومساعد مدير ادارة الخدمات الصحية سرت ، و مقرر عام الامتحانات بمجلس التخصصات الطبية وعدد من رؤوساء الاقسام بالمستشفى.

      وتضمت فعاليات الورشة العمل التي عقدت تحت شعار  ” القدم السكري الواقع والطموح  ” و تستمر حتى الثالث من  فبراير القاء العديد من المحاضرات وتنظيم جلسات علمية بين المشاركين في فعالياتها بالإضافة لإجراء الكشوفات الطبية واجراء العمليات الجراحية لعدد من الحالات المرضية .

 …( وال سرت ) ….

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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