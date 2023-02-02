مناقشة المشاكل التي يعاني منها طلبة كلية الصيدلة بغريان .

غريان 02 فبراير 2023 ( وال ) –

ناقش الاجتماع الذي عقد بكلية الطب بغريان ، المشاكل التي يعاني منها طلبة كلية الصيدلة من نقص في أعضاء هيئة التدريس وضعف في إمكانيات الكلية .

وضم الاجتماع رئيس الجامعة غريان ” محمد غومة” وطلبة كلية الصيدلة والمسجل العام بالجامعة وعميد كلية الصيدلة ورئيس الاتحاد العام لطلبة جامعة غريان واتحاد طلبة كلية الصيدلة .

واستمع رئيس الجامعة لشكاوي الطلبة وملاحظات الطلبة ، متعهداً ببذل كل ما بإستطاعة الجامعة من جهد لحلحلة العراقيل والمشاكل التي تعاني منها الكلية ومحاولة معالجتها .

.. ( وال غريان ) ..