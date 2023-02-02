ليبيا نيوز

مناقشة المشاكل التي يعاني منها طلبة كلية الصيدلة بغريان .

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

غريان 02 فبراير 2023 ( وال ) –
ناقش الاجتماع الذي عقد بكلية الطب بغريان ، المشاكل التي يعاني منها طلبة كلية الصيدلة من نقص في أعضاء هيئة التدريس وضعف في إمكانيات الكلية .

  وضم الاجتماع رئيس الجامعة غريان ” محمد غومة” وطلبة كلية الصيدلة والمسجل العام بالجامعة وعميد كلية الصيدلة ورئيس الاتحاد العام لطلبة جامعة غريان واتحاد طلبة كلية الصيدلة .  

  واستمع رئيس الجامعة لشكاوي الطلبة وملاحظات الطلبة  ، متعهداً ببذل كل ما بإستطاعة الجامعة من جهد لحلحلة العراقيل والمشاكل التي تعاني منها الكلية ومحاولة معالجتها .

 .. ( وال غريان ) ..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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