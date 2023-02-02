ليبيا نيوز

المركز الوطني للارصاد الجوية ينشر حالة الطقس المتوقعة على ليبيا اليوم الخميس .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 02 فبراير 2023 ( وال ) – نشر المركز الوطني للارصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة على ليبيا اليوم الخميس .

       وقال المركز في نشرته اليومية إن الأجواء تبقى باردة على اغلب مناطق ليبيا ،وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية يوم الغد على بعض مناطق غرب ليبيا .  

   –  راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

     السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم السبت بعض المناطق، و ظهور ضباب أخر الليل والصباح يوم الغد على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبيه شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (12- 17)مْ .  

   – الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

        تتكاثر السحب من حين لأخر خاصة يوم الغد على المنطقة الممتدة من شرق بنغازي حتى درنة يتخللها أمطار متفرقة ، واحتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح يوم الغد على بعض مرتفعات الجبل الأخضر ، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (11- 17)مْ وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من مساء يوم السبت.  

   – الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

         السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم السبت على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطه السرعة خاصة يوم الغد على بعض المناطق مما تسبب في أثارة الأثرية والرمال ، درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 20)مْ.  

      –  السرير-تازربو-الكفرة:-

        السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16-18)مْ.  

   – غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (18:39) وشروقها ليوم الغد الساعة (08:01) .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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