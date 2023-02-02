كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تدريبات جوية مشتركة.

سيئول 02 فبراير 2023 م ( وال ) – أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تدريبات جوية مشتركة بمشاركة قاذفات استراتيجية ومقاتلات حربية، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة (يونهاب) للأنباء إن هذه التدريبات الجوية المشتركة تظهر إرادة وقدرات الولايات المتحدة لتوفير الردع الموسع القوي والموثوق به ضد التهديدات النووية والصاروخية.

وأضافت أن التدريبات جاءت تماشيا مع اتفاق البلدين في قمة العام الماضي على نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية في الوقت المناسب وبطريقة منسقة.

وأجرى الحليفان التدريبات فوق البحر الغربي أمس الأربعاء، وهي الأولى من نوعها في هذا العام. وتضمنت مشاركة قاذفات استراتيجية من طراز B-1B ومقاتلات شبح من طرازي F-22 وF-35B من القوات الجوية الأمريكية، وطائرات مقاتلة من طراز F-35A من القوات الكورية الجنوبية.

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