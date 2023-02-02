أسعار النفط تسجل ارتفاعا في التعاملات الآسيوية المبكرة.

سنغافورة 02 فبراير 2023 م ( وال ) – سجلت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة ارتفاعا اليوم الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا، بما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 83.40 دولارا للبرميل.

و زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 77.05 دولارا للبرميل.

ويؤدي ضعف الدولار لجعل النفط المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يعزز الطلب.

وكان مؤشر الدولار قد هبط في أحدث تداولات بنسبة 0.3 بالمئة خلال الجلسة مقابل سلة من العملات، مسجلا 101.15.

….( وال ) ….