نقابات أعضاء التدريس بجامعة طرابلس تدين حادثة الاعتداء على أحد الطلاب في قاعة محاضرات.

طرابلس 2 فبراير 2023 م ( وال ) – دانت نقابات اعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس حادثة الاعتداء التعسفي على أحد طلبة كلية الهندسة في قاعة المحاضرات دون مراعاة لأبسط حقوق الإنسان وحرمة المكان من جهة تدعي تطبيقها للقانون وفق قولها .

وطالبت في منشور نشرته عبر صفحة وزارة التعليم العالي بالفيسبوك اليوم بضرورة تدخل وزارة العدل وقيادات الأجهزة الأمنية العليا لوقف مثل هذه التصرفات غير المسئولة .

وشددت نقابات أعضاء هيئة التدريس على ضرورة الالتزام بإحترام الحرم الجامعي وعدم المساس به وبجميع مكوناته من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وموظفين ، والإلتزام بتطبيق الإجراءات القانونية المعروفة وبعلم وحضور الجهات المسؤولة نقابيا وإدارياً.

وأهابت في ختام منشورها بكل من إتحاد طلاب ونقابة الموظفين بالجامعة الى ضرورة التكاثف والتضامن مع نقابات أعضاء هيئة التدريس لمنع مثل هذه التجاوزات مستقبلا.

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