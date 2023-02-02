الوضع الجوي السائد والمتوقع اليوم الخميس

طرابلس 02 فبراير 2023 ( وال ) – أعلن المركز الوطني للارصاد الجوية عن مرتفع جوي سيؤثر هذا اليوم على اغلب مناطق ليبيا ويساهم فى استقرار نسبي مع اجواء قليلة السحب على اغلب المناطق .

وقال المركز إن درجات الحرارة القصوي مازالت منخفضة نسبيا على معظم البلاد حيت تتراوح مابين (11– 18)مْ ، وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية يوم الغد الجمعة على مناطق الجنوب الغربى مما تسبب فى اثارة الاتربة والرمال على بعض الاماكن ويصل تاثير نشاط الرياح مساء الغد الى مناطق الشمال الغربى.

وأوضح المركز أن يوم الغد سيشهد تكاثرا للسحب من حين لاخر على المناطق الممتدة (شرق بنغازي المرج – الجبل الاخضر–درنة-طبرق) يتخللها سقوط أمطار خفيفة ويشمل احتمال الامطار يوم السبت بعض مناطق شمال غرب ليبيا ، ومن المتوقع ان تتأثر مناطق شمال شرق ليبيا يوم الاحد بتقلبات جوية مصحوبة بانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مع رياح نشطة.