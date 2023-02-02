طرابلس 02 فبراير 2023 ( وال ) – أصدر المركز الوطني للارصاد الجوية نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا

اليوم الخميس اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد .

– الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الساحل من مصراته الى سرت مع احتمال امطار خفيفة هذا اليوم ، والريح باش الى شرش تتحول يوم الغد الى شرقي تتراوح سرعته ما بين (05-15) عقدة ، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر ، والبحر هادى الى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (12-16) مْ ، والرؤيـة جيدة.

– الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة يوم الغد ، والريح شرش ويكون متغير الاتجاه على ساحل الخليج سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة ، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر ، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر (13-16) مْ ، والرؤيـة جيدة.