وفد من الكيان الصهيوني يصل الخرطوم لبحث تطبيع العلاقات

الخرطوم 2 فبراير 2023 م ( وال )- ذكرت مصادر في الحكومة السودانية اليوم الخميس بأن وفدا من الكيان الصهيوني وصل اليوم الخميس إلى العاصمة الخرطوم لبحث تطبيع العلاقات بين الجانبين. ونقلت وكالة رويترز عن المصادر السودانية التي طلبت عدم الكشف عن هويتها ، إن الرحلة كانت جزءا من تبادل للزيارات بين السودان والإسرائليين ، وشملت […]

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