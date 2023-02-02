ليبيا نيوز

وفد من الكيان الصهيوني يصل الخرطوم لبحث تطبيع العلاقات

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 الخرطوم 2 فبراير 2023 م ( وال )- ذكرت مصادر في الحكومة السودانية اليوم الخميس بأن وفدا من الكيان الصهيوني وصل اليوم الخميس إلى العاصمة الخرطوم لبحث تطبيع العلاقات بين الجانبين. ونقلت وكالة رويترز عن المصادر السودانية التي طلبت عدم الكشف عن هويتها ، إن الرحلة كانت جزءا من تبادل للزيارات بين السودان والإسرائليين ، وشملت […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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