مديرية أمن طرابلس تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة .

طرابلس 2 فبراير 2023 (وال)- احتفل بمعهد التدريب التابع لمديرية أمن طرابلس الاربعاء بتخريج الدفعة الثالثة لصالح المديرية بإشراف الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية .

وحضر الحفل مدير الإدارة العامة للتدريب لواء “علي الطويل” ومدير إدارة العلاقات والتعاون لواء “صلاح الدين بن سليمان” ومدير أمن طرابلس لواء “محمود العابد” وعدد من قيادات المديرية وضباط وضباط صف بالوزارة وأولياء أمور الخريجين.

وأشادت الكلمات التي القيت بالمناسبة بالجهود التي بذلت خلال الدورة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار من خلال تأهيل الكوادر الشرطية وتزويدها بالمقومات الأساسية لانخراطها في العمل الأمني والشرطي لتعزيز الأمني ومواجهة الجريمة.

وعقب استعراض الخريجين أدوا القسم القانوني و توزيع الشهائد على الأوائل من الدفعة ، و منح درع الإدارة العامة للتدريب إلى مديرية أمن طرابلس لمساهمتها وانجاحها في تخريج هذه الدفعة .

وال..