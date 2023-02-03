وفد من الكيان الصهيوني يصل الخرطوم لبحث تطبيع العلاقات .

الخرطوم 2 فبراير 2023 م ( وال )- ذكرت مصادر في الحكومة السودانية اليوم الخميس بأن وفدا من الكيان الصهيوني وصل اليوم الخميس إلى العاصمة الخرطوم لبحث تطبيع العلاقات بين الجانبين.

ونقلت وكالة رويترز عن المصادر السودانية التي طلبت عدم الكشف عن هويتها ، إن الرحلة كانت جزءا من تبادل للزيارات بين السودان والاسرائليين ، وشملت نقاشا حول التوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات وتوقيعه.

وحسب المصدر ذاته فإنه لم يصدر تعليق فوري من الإسرائيليين ، لكن مكتب مايسمى بـ وزير الخارجية قال إنه سيعقد في المساء مؤتمرا صحفيا “عند عودته ماوصفها بـ زيارة تاريخية”، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأشارت المصادر إلى أن السودان كان قد وافق على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع الاسرائيليين في اتفاق عام 2020 بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى جانب اتفاقيات التطبيع بين الاسرائيليين والإمارات والبحرين والمغرب .

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