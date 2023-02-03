( الدبيبة ) يعلن البدء في منح القروض الإسكانية للشباب والأسر المحتاجة

طرابلس 2 فبراير 2023 (وال) – أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، البدء في منح القروض الإسكانية للشباب والأسر المحتاجة بناء على المبادرة التي أطلقها في فبراير من العام الماضي.

وقال رئيس الحكومة في كلمة بالاحتفالية التي أقيمت بهذه المناسبة “إن المرحلة الأولى من القروض ستمنح لـ25 ألف مستفيد من إجمالي 500 ألف تقدموا بطلبات للحصول على قروض سيتم توزيعها عليهم على مراحل”.

وأكد “الدبيبة” أن الحكومة ستدعم مصرف الادخار والاستثمار العقاري الذي سيمنح القروض، لتسريع منح القروض للمستفيدين، معربا عن شكره لوزارة الشباب ومصرف الادخار بكل فروعه واللجان الفرعية التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة.

وفي ختام الاحتفالية قام رئيس الحكومة ووزير الشباب رئيس اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي المكلف ومدير مصرف الادخار والاستثمار العقاري بتسليم قوائم المستفيدين من المرحلة الأولى لمديري فروع مصرف الادخار في جميع مناطق ليبيا الذين سيشرعون الأحد القادم بتنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة.

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