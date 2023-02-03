وزارة الصحة تتابع المخزون الدوائي للدولة.

02 فبراير 2023 (وال) ـ استعرض وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية “سمير كوكو” مع مسؤولين بوزارة الصحة، وجهاز الإمداد الطبي، ومركز مكافحة الأمراض المخزون الدوائي للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الخميس بمقر جهاز الإمداد الطبي، بحضور مديري إدارات الصيدلة، والطوارئ، والمشروعات، ومسؤولي جهاز الإمداد الطبي، وممثل عن مركز مكافحة الأمراض.

وبحث الاجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات مع الجهات الرقابية لتوفير أدوية الأورام، والكلى، والسكر، واللشمانيا، والدرن، والتطعيمات.

كما ناقش سلسلة الإجراءات الإضافية ضمن جهود الدولة للاستعداد ومواجهة متحورات كورونا، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية، أن كوفيد-19 ما زال يشكل حالة طوارئ صحية تثير قلقًا دوليًا.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية حماية مخزون الدولة الدوائي وفق مستوى عالٍ من الجودة بما يساهم في حساب الكميات المراد شرائها وبمواقيت تراعي الظروف المكانية، والزمانية، والاقتصادية.

وأكد “كوكو” على وجوب اتباع السياسات الصحية الهادفة لتوفير وتدوير المخزون الطبي الاستراتيجي في حالات الطوارئ، لتعزيز الأمن الصحي الدوائي للدولة.

ودعا إلى رفع جهوزية مراكز العزل، ومضاعفة قدرات النظام الصحي لمواجهة تحديات جائحة كورونا، وتوفير الاحتياجات اللازمة لإجراء المسحات والفحوصات المخبرية اليومية لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها.