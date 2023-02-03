( وليام بيرنز ) : الأشهر الـ( 6 ) المقبلة ستكون حاسمة في تحديد النتيجة النهائية للقتال في أوكرانيا .

واشنطن 3 فبراير 2023م ( وال )-توقع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ” وليام بيرنز ” أن الـ ( 6 ) أشهر المقبلة ستكون “حاسمة” في أوكرانيا .

ونقلت مصادر اعلامية عن ” بيرنز ” خلال حديثه في فعالية عن السياسة الخارجية بجامعة جورج تاون في واشنطن، أمس نعقد أن الأشهر الستة المقبلة ستكون “حاسمة للغاية” في تحديد النتيجة النهائية للقتال في أوكرانيا ، موضحا أن الحل سيكون في ساحة المعركة خلال الأشهر الستة المقبلة، كما يبدو لنا”.

وكان الرئيس الروسي ” بوتين ” قد صرح ، امس الخميس، بأن ” أولئك الذين يتوقعون هزيمة روسيا في ساحة المعركة، على ما يبدو، لا يفهمون أن الحرب الحديثة مع روسيا ستكون مختلفة تماما بالنسبة لهم”.

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