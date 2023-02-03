النفط يرتفع بشكل طفيف وخام برنت يسجل ( 82.33 ) دولار للبرميل .

ملبورن في 03 فبراير 2023م ( وال )- ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الجمعة لكنها تتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي .

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ( 16 ) سنتا، بما يعادل ( 0.2 ) بالمئة، إلى ( 82.33 ) دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ( 18 ) سنتا، أو ( 0.2 ) بالمئة، إلى ( 76.06 ) دولار للبرميل.

ومنذ بداية الأسبوع، انخفض خام برنت ( 4.8 ) بالمئة ، بعد خسارة بلغت ( 1.1 ) بالمئة في الأسبوع السابق، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط ( 4.5 ) بالمئة بعد هبوطه اثنين بالمئة في الأسبوع السابق.

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