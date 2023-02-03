ليبيا نيوز

النفط يرتفع بشكل طفيف وخام برنت يسجل ( 82.33 ) دولار للبرميل .

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  

ملبورن في 03 فبراير 2023م ( وال )- ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الجمعة لكنها تتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي  .

    وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ( 16 ) سنتا، بما يعادل ( 0.2 ) بالمئة، إلى ( 82.33 ) دولار للبرميل.

   وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ( 18 ) سنتا، أو ( 0.2 ) بالمئة، إلى ( 76.06 ) دولار للبرميل.

    ومنذ بداية الأسبوع، انخفض خام برنت ( 4.8 ) بالمئة ، بعد خسارة بلغت ( 1.1 ) بالمئة في الأسبوع السابق، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط ( 4.5 ) بالمئة بعد هبوطه اثنين بالمئة في الأسبوع السابق.

   …( وال )…

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك