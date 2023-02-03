حميدتي : لا علم لي بزيارة وفد الاسرائيليين ولم التقيه .

الخرطوم 3 فبراير 2023م ( وال )- أكد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول ” محمد حمدان حميدتي ” عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن لقائه بوفد الاسرائيليين الذي زار السودان .

ونقلت وكالة الانباء السودانية ” سونا ” عن ” حميدتي ” انه لا علم له بالزيارة المعنية وانه لم يلتق بالوفد الزائر .

وكان وفدا من الكيان الصهيوني وصل امس الخميس إلى العاصمة الخرطوم لبحث تطبيع العلاقات بين الجانبين ، حسب مصادر حكومية سودانية .

واشارت هذه المصادر إلى أن السودان كان قد وافق على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع الاسرائيليين في اتفاق عام 2020 بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى جانب اتفاقيات التطبيع بين الاسرائيليين والإمارات والبحرين والمغرب .

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