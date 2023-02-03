البنتاغون يكشف منطاد تجسس صينيا يحلق داخل المجال الامريكي والصين تعلق .

واشنطن 3 فبراير 2023م ( وال )- أكدت وزارة الدفاع الامريكية ” البنتاغون ” أن منطاد تجسس صينيا يحلق فوق مواقع أمربكية “حساسة” داخل المجال الجوي الأمريكي “قبل يومين” .

ونقلت وكالة رويترز اليوم عن المتحدث باسم البنتاغون الجنرال ” باتريك رايدر ” للصحفيين بأن الولايات المتحدة اكتشفت وتتابع بالون مراقبة يحلق على ارتفاع شاهق فوق الولايات المتحدة حاليا.

وأوضح مسؤول أميركي أن المنطاد حلق فوق شمال غرب الولايات المتحدة حيث توجد قواعد جوية حساسة وصواريخ نووية إستراتيجية في منشآت تحت الأرض.

وفي تطور لاحق، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤول أمربكي أن وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال الصيني في واشنطن بشأن منطاد التجسس.

كما نقلت شبكة “سي إن إن” (CNN) عن مسؤول عسكري أمربكي أن بلاده جهزت مقاتلات “إف-22” (F-22) بولاية مونتانا في حال اتخاذ قرار بالتعامل مع منطاد التجسس الصيني.

بدورها ، أعلنت كندا اليوم الجمعة أنها تعمل مع الولايات المتحدة على تعقب منطاد تجسس يحلق على ارتفاع عال وتتابع “حادثا ثانيا محتملا”.

وقالت وزارة الدفاع الوطني الكندية في بيان “رُصد منطاد تجسس على ارتفاع عال ونتعقب تحركاته بنشاط”، بدون أن تأتي على ذكر الصين.

إلى ذلك ردت بكين اليوم الجمعة رسميا على تصريحات أمريكية عن رصد منطاد تجسس صيني يحلق في سماء الولايات المتحدة، وتحدثت كندا عن رصد منطاد آخر في أجوائها.

فقد قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ” ماو نينغ ” إن الصين تتحقق من موضوع المنطاد الذي أثاره مسؤولون أميركيون ، موضحة أن التخمين لا يفضي إلى الحل المناسب، داعية إلى أن يعمل الجانبان معا بهدوء وحذر في مسألة المنطاد ، مشيرة إلى أن موعد زيارة وزير الخارجية الأميركي أ” بلينكن ” لبكين المقررة الاسبوع المقبل لم يتغر .

وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن الصين دولة مسؤولة وتلتزم بالقوانين الدولية، وليست لديها النية لانتهاك أراضي أي دولة أو مجالها الجوي .

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