المغرب وإسبانيا يتفقان على محاربة الهجرة غير الشرعية وإنعاش المبادلات التجارية .

الرباط 3 فبراير 2023م ( وال )- اتفق المغرب وإسبانيا على تكثيف تعاونهما في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية ، وأكدا التزامهما بمحاربة “الإرهاب الدولي” وإنعاش المبادلات التجارية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في أعقاب انعقاد القمة المغربية الإسبانية التي ترأسها رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، في العاصمة المغربية الرباط .

وجاء في البيان أن البلدين اتفقا على تكثيف تعاونهما في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية ، ومراقبة الحدود وإعادة قبول الأشخاص في وضع غير قانوني” .

وأكدت الحكومتان تمسكهما بالحفاظ على العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتعزيزها”، كما أعربتا عن “إرادتهما في زيادة تطوير الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي”.

وشدد الطرفان على “التزامهما الخاص بمحاربة الإرهاب الدولي ، وهو الأمر الرئيسي للأمن والاستقرار بالمنطقة الأورو متوسطية ، مؤكدان التزامهما بإنعاش المبادلات التجارية والاستثمارات، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح-رابح”.

وشهدت أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، توقيع نحو ( 20 ) اتفاقية ثنائية في عدد من المجالات .

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