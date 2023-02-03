باتيلي يبحث مع سفراء السودان والنيجر وتشاد تداعيات الأزمة المستمرة في ليبيا

طرابلس 03 فبراير 2023م ( وال ) – بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي أمس الخميس، مع سفراء السودان والنيجر والقائم بالأعمال لدولة تشاد تداعيات الأزمة المستمرة في ليبيا، والديناميات الأمنية في دول الجوار.

وعبر باتيلي خلال اللقاء الذي عقد بمقر البعثة في طرابلس، عن ضرورة زيادة دول الجوار من دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وللجنة العسكرية المشتركة، من أجل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب، مشيراً إلى أن السفراء أكدوا دعمهم لليبيا في هذا الصدد.

وبحسب ما نشرته البعثة الأممية عبر موقعها الالكتروني؛ فقد شدد باتيلي على التضامن وتنسيق الجهود باعتبارهما ضرورة لبناء الاستقرار والسلام في ليبيا، ورافعة للتكامل الإقليمي. ( وال )

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