ليبيا نيوز

60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

القدس 3 فبراير 2023 (وال) – أدى عشرات الآلاف الفلسطينيين اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الصهيوني على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينة عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 60 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، من القدس، والضفة الغربية، وداخل أراضي عام 1948.

وذكرت وفا أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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