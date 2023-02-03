تركيا تعلن أن تعليق عمل ممثليات بعض الدول في تركيا " تعمد .

اسطنببول 3 فبراير 2023 (وال) – اعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تعليق بعض الدول عمل سفاراتها وقنصلياتها مؤقتا في تركيا دون التشاور مع أنقرة “أمر متعمد”.

وقال وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأرجنتيني سنتياغو كافيرو، عقب لقاء جمعهما في إسطنبول، اليوم الجمعة إن سفارات بعض الدول الغربية أوقفت جميع الخدمات بما في ذلك وحداتها القنصلية أو حتى أُغلقت.

وذكر أن تلك البعثات أغلقت بشكل مؤقت ممثلياتها الدبلوماسية وقنصلياتها بذريعة وجود “تهديد إرهابي”.

وأوضح اوغلو”إذا كان هناك تهديد إرهابي ألا يجب على حليفنا أن يبلغنا من أين مصدر هذا التصديد ومن يقف خلفه!”.