القوات الروسية تواصل هجومها على محور دونيسك.

موسكو 3 فبراير 2023 (وال) – أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة تواصل هجومها على محور دونيتسك وانها سيطرت على مناطق مهمة وقتلت أكثر من 40 جنديا أوكرانيا.

وقال التقرير اليومي عن سير العمليات العسكرية ليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الروسية اتخذت خطوطا ونقاطا أكثر استراتيجية في هجومها على محور دونيتسك، وبلغت الخسائر في القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 40 جنديا.

وذكر التقرير أن القوات الروسية دمرت راجمة “هيمارس” أمريكية الصنع في منطقة أنطونوفكا بالقرب من خيرسون.ومنصة إطلاق صواريخ من طراز “توتشكا أو” ونظام دفاع جوي من طراز صناعة النرويج