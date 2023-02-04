طرابلس 3 فبراير 2023م (وال) ـ أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة تواصل أعمال العمرة الجسيمة لمولد الوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الرويس.

وأفادت الشركة عبر صفحتها على “فيسبوك” أن ذلك في إطار الجهود المتواصلة لأجراء أعمال الصيانة الدورية لمحطات الإنتاج والتي تسمى بالعمرات الجسيمة لإطالة عمرها والرفع من قدراتها الإنتاجية.

وأوضحت الشركة أن عملية الصيانة تجري من قبل فنيي ومهندسي إدارة المحطة بمساعدة خبراء من شركة “سيمنس” الألمانية، مشيرة إلى أنه سيتم الدخول بالوحدة على الشبكة الكهربائية في وقت لاحق، بهدف دعمها، ورفع كفاءتها.

ولفتت الشركة إلى أن محطة كهرباء الرويس تعتبر أحد أهم المحطات التي تعتمد عليها الشركة لتزويد المستهلكين بالطاقة الكهربائية وهي تكاد تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة باستثناء الوحدة الغازية السادسة.