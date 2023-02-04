الخارجية الصينية : الصين تأسف لدخول المنطاد بشكل غير مقصود إلى المجال الجوي الأمريكي .

بكين 4 فبرير 2023م (| وال )- أعلنت وزارة الخارجية الصينية ، أن المنطاد الذي تشتبه الولايات المتحدة في أنه كان يتجسس بأجوائها، “مدني” ويستخدم للأبحاث، لاسيما أغراض الأرصاد الجوية.

وورد في بيان الوزارة أن للمنطاد قدرة توجيه محدودة وأنه انحرف عن مساره المخطط له بسبب الرياح .

كما جاء في بيان وزارة الخارجية الصينية أن الصين تأسف لدخول المنطاد بشكل غير مقصود إلى المجال الجوي الأمريكي .

كانت الصين قد ذكرت في وقت سابق من امس الجمعة أنها تبحث في تقارير تفيد بأن منطاد تجسس صيني كان يحلق في المجال الجوي الأميركي، وحثت على الهدوء.

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