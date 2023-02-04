الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة من اليوم السبت .

طرابلس 4 يناير 2023 ( وال ) – اعلن المركز الوطني للارصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة من اليوم السبت 04–02–2023 .

ملخص : تكاثر للسحب من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي ويوم الغد على مناطق الشمال الشرقي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة , مع نشاط للرياح شمالية نشطة وباردة على مناطق شمال شرق ليبيا يوم الغد .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة .

حالة السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم ويوم الغد مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق وظهور ضباب أخر الليل وصباح الباكر على بعض المناطق الجبلية ، الرياح شرقية إلى جنوبيه شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول مساء إلى شمالية شرقية فشمالية غربية معتدلة السرعة الى نشطة احيانا ، درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (14- 19)مْ ، وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات .

حالة السماء قليلة السحب تتكاثر ليلا على بعض مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة وتشمل يوم الغد اغلب مناطق الساحلية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط يوم الغد على اغلب المناطق خاصة على مناطق الجبل الأخضر ، درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (13- 18)مْ , وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد خاصة على مناطق الجبل الأخضر .

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة .

حالة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على الحمادة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة ، الرياح شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة صباحا على بعض المناطق مما قد تسبب في أثارة الأثرية والرمال تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ، درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17- 23) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.

السرير-تازربو-الكفرة .

حالة السماء صافية إلى قليلة السحب ، الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18-21)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:41)

، شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:00) .

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