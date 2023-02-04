الصحة الفلسطينية : ( 224 ) فلسطينيا استشهدوا خلال 2022 بينهم ( 53 ) طفلا و ( 17 ) امرأة .

رام الله 4 فبراير 2023م ( وال )- كشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء خلال عام 2022 بلغ ( 224 ) شهيدًا ، بينهم ( 53 ) شهيدًا في قطاع غزة، و ( 171 ) شهيدًا في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة .

وأصدرت الوزارة ، اليومين الماضيين تقريرها السنوي الخاص برصد انتهاكات قوات الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني عام 2022.

وأفاد التقرير أن شهر أغسطس الماضي كان الأكثر دموية خلال السنة ، إذ استشهد فيه ( 59 ) فلسطينيًا ، تلاه شهر أكتوبر الذي ارتقى فيه ( 31 ) شهيدًا.

ورصد التقرير أعمار الشهداء التي بدأت من تحت سن 10 سنوات إلى ما فوق 60 عامًا ، وكانت فئة الشباب ما بين 18 و25 سنة الأكثر استهدافًا من قبل قوات الاحتلال ، إذ ارتقى ( 108 ) شهداء منهم في 2022 ، كما استُشهد ( 53 ) طفلًا في العام الماضي و ( 17 ) شهيدة و ( 5 ) فوق سن الستين، وجاءت جنين على رأس محافظات الضفة الغربية إذ استشهد منها ( 57 ) فلسطينيًا و ( 33 ) من نابلس.