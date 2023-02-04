بوركينا تنفي قطع العلاقات مع فرنسا وتعلق على أنباء انتشار مجموعة فاغنر فيها .

واغادوغو 4 فبراير 2023م ( وال )- أكد قائد المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو ” إبراهيم تراوري ” أن بلاده لن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا التي طالبها بسحب قواتها، نافيا في الوقت ذاته وجود قوات تابعة لمجموعة فاغنر الروسية في البلاد. التي طالبها بسحب قواتها، نافيا في الوقت ذاته وجود قوات تابعة لمجموعة فاغنر الروسية في البلاد.

ونقلت مصادر اعلامية اليوم السبت عن النقيب ” تراوري ” في مقابلة تلفزيونية قوله ( لا قطع للعلاقات الدبلوماسية ولا حقد تجاه دولة معينة ) .

وكانت حكومة بوركينا فاسو طلبت بشكل رسمي الشهر الماضي من القوات الفرنسية الموجودة على أراضيها مغادرة البلاد في غضون شهر، وذلك بعد مظاهرات استمرت عدة أشهر للمطالبة برحيل نحو 400 جندي من القوات الخاصة الفرنسية متمركزين شمال شرقي العاصمة واغادوغو.

ونفى ” تراوري ” وجود مرتزقة لمجموعة فاغنر الروسية في بوركينا فاسو ، على الرغم من تعزيز المجلس العسكري علاقاته مع موسكو ، واصفا ذلك بـ الاشاعة .

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