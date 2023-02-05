باتيلي يطلع ممثلي الغابون وغانا وموزامبيق بوصفهم أعضاء في مجلس الأمن عن الأوضاع السياسية في ليبيا.

طرابلس 04 فبراير 2023م (وال)- اطلع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ” عبد الله باتيلي ” أمس الجمعة ممثلي كل من الغابون وغانا وموزامبيق، بوصفهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي عن أفريقيا، على الأوضاع السياسية في ليبيا.

وقال “باتيلي ” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماع ” تويتر ” إن اللقاء الذي عقد عبر الاتصال المرئي كان مناسبا لتسليط الضوء على أهمية مشاركة الاتحاد الإفريقي في حل الأزمة متعددة الأبعاد في ليبيا.

ولفت ” باتيلي ” إلى أنه جدد طلبه بدعمهم لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكد أن اللقاء تناول المسار الدستوري، والوضع السياسي العام، والمصالحة الوطنية. إضافة إلى مناقشة الوضع الأمني بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، وانعكاسات ذلك على منطقة الساحل.

…(وال)…