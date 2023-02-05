ليبيا نيوز

مراسل (وال) : اغلاق مراكز الاقتراع الانتخابية لانتخاب المجلس البلدي الجديد في غريان أبوابها امام الناخبين ، ونسبة المشاركة تجاوزت ( 68 ) في المائة .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

مراسل (وال) : اغلاق مراكز الاقتراع الانتخابية لانتخاب المجلس البلدي الجديد في غريان أبوابها امام الناخبين ، ونسبة المشاركة تجاوزت ( 68 ) في المائة .  

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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