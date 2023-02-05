باتيلي : على القادة الليبيين تلبية تطلعات 2.8 مليون ناخب ليبي .

طرابلس 04 فبراير 2023م(وال) – شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ” عبد الله باتيلي ” على ضرورة تلبية جميع القادة لتطلعات 2.8 مليون ناخب ليبي، وانخراط مجلسي النواب والدولة بشكل إيجابي وبناء للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال لقائه في طرابلس اليوم بمجموعة من أعضاء مجلس النواب من الجنوب والشرق والغرب للاطلاع على وجهات النظر بشأن الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام بحسب ما نشره ” باتيلي ” عبر حسابه بموقع ” تويتر “.

وقال ” باتيلي ” إن العديد من الأعضاء عبروا خلال اللقاء عن بواعث قلقهم العميق بشأن استمرار الجمود السياسي وانعكاساته على أمن واستقرار ووحدة ليبيا ، كما أعربوا عن رغبتهم في توحيد المؤسسات الليبية كشرط مسبق للخروج من حالة الجمود السياسي.

ورحب المبعوث الاممي بما أبدوه النواب من التزام إزاء ليبيا وبإيجاد طريق للمضي قدماً نحو الحل. معربا عن أمله في أن يستمروا في التصريح بقناعاتهم لما فيه صالح البلاد والشعب الليبي.

وأشار ” باثيلي ” إلى أن لقائه اليوم بمجموعة من أعضاء مجلس النواب من الجنوب والشرق والغرب، جاء في إطار مشاوراته المستمرة مع جميع الفاعلين السياسيين الليبيين.

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