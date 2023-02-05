مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية يباشر بتركيب نظام إصدار الحالة الجنائية والخدمات المصاحبة له للمنطقة الشرقية.

طرابلس 04 فبراير 2023 م ( وال ) – باشرت الفرق الفنية التابعة لمركز المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بتركيب نظام إصدار الحالة الجنائية والخدمات المصاحبة له للمنطقة الشرقية بفرع جهاز المباحث الجنائية بالجبل الأخضر “البيضاء”.

وحسب ما نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فأن عملية التركيب تأتي استكمالا لمراحل خطة التحول الرقمي التي شرعت الوزارة بتنفيذها من خلال مركز المعلومات والتوثيق لضمان تقديم خدماتها على النحو التقني الحديث لكافة المواطنين على كامل التراب الليبي.

وأشارت الصفحة إلى أن المركز وبالتعاون مع جهاز المباحث الجنائية كان قد انهى في وقت سابق تفعيل النظام بكل من “بنغازي – سبها – مصراته – طرابلس – الزنتان – غريان – جنزور – زوارة”.

وأهاب المركز بأهالي وسكان مدينة البيضاء والمناطق المجاورة لها، بأنه بإمكانهم الاستفادة من الخدمة وإتاحتها لهم عن طريق الرابط الإلكتروني التالي:- (‏http://es.moi.gov.ly/criminal-case-form ) .

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