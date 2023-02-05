الهند تستضيف اجتماعًا دوليًا لبحث الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري

نيودلهي 05 فبراير 2023 م ( وال ) – تستضيف الهند اليوم اجتماعًا دوليًا لبحث التوازن بين الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري.

ويشارك في الاجتماع ممثلو أكثر من 500 شركة كبرى في صناعة الطاقة و30000 موفد، ضمن فعاليات أسبوع الطاقة بالهند التي تخطط لتحويل اعتماد قطاع الزراعة بالكامل على الطاقة المتجددة مكان وقود الديزل مع بداية عام 2024 كما تعهّدت بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070.

ويتزامن الاجتماع اليوم مع الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بنقل الطاقة التابعة لمجموعة العشرين التي تترأس الهند دورتها الحالية. (وال)

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