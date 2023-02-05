ليبيا نيوز

القبارصة اليونانيون ينتخبون اليوم خلفا للرئيس أناستاسيادس.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

نيقوسيا  05 فبراير  2023 م ( وال ) – يدلي نحو 561 ألف قبرصي يوناني بأصواتهم اليوم لاختيار رئيس جديد يخلف الرئيس نيكوس أناستاسيادس الذي استمرت رئاسته فترتين.

ويتنافس 14 مرشحًا أبرزهم وزير الخارجية السابق نيكوس كريستودولدز، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، وزعيم حزب التجمع الديمقراطي اليميني أفيروف نيوفيتو والدبلوماسي أندرياس مافرويانيس المدعوم من حزب أكيل اليساري.

ويتوقع ظهور النتيجة خلال ساعتين من إغلاق اللجان مساء اليوم.

وتشير استطلاعات الرأي إلى عدم حصول أي من المرشحين البارزين على أغلبية مطلقة مما يقود إلى إجراء جولة إعادة في 12 فبراير.

….( وال ) …..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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