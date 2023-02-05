اختتام فعاليات الملتقى الأكاديمي الدولي الثالث للفنون التشكيلية الذي نظمته جامعة صبراتة بالتعاون مع جامعة قابس التونسية.

طرابلس 5 فبراير 2023 م ( وال ) – اختتمت مساء السبت بمدينة جربة التونسية فعاليات الملتقى الأكاديمي الدولي الثالث للفنون التشكيلية الذي نظمته كلية الفنون جامعة صبراتة بالتعاون مع المعهد العالي للفنون والحرف بجامعة قابس.

وشارك في فاعليات هذا المؤتمر والذي استمر على مدي اربعة ايام عدد كبير من الأكاديميين والفنانين والمتخصصين في مجال الفنون من مختلف الدول العربية والأجنبية .

و تخلل الحفل الختامي عدد من الكلمات ألقاها ممثلي الجهات المنظمة والمساهمة في تنظيم الملتقى إلى جانب عدد من الفنانين المشاركين ، كما تم عرض مرئي تضمن أبرز الفعاليات والمناشط التي تخللت الملتقى ، عقب ذلك تم توزيع شهادات المشاركة على المشاركين في الفعاليات وكذلك تكريم الجهات التي دعمت وساهمت في إقامة هذا المنشط الفني الدولي الكبير

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وعقب الانتهاء من مراسم التكريم توجه الحضور إلى افتتاح المعرض الفني الذي احتوى على لوحات من الفن التشكيلي وأعمال من الخزف والنسيج عكست التنوع الفني الذي كان سمة بارزة من سمات الملتقى

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يشار إلى ان الحفل الختامي للملتقي شهد حضور رئيس جامعة صبراتة وعميد بلدية جربة وكاتب عام البلدية وعميد المعهد العالي للفنون والحرف جامعة قابس ووكيل الشؤون العلمية بجامعة صبراتة ومدير إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعميد كلية الفنون ومدير معهد الفندقة والمهن السياحية، إلى جانب عدد من أساتذة وموظفي كلية الفنون ولفيف من المدعوين والمهتمين بالمجال الفني .

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