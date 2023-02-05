نقابة المهن الهندسية ببلدية بالجفرة تقوم بمتابعة المشاريع التى تقام بالبلدية لضبط الجوده المهنية فى تنفيذها .

هون 5 فبراير 2023 م (وال) – اتفق الَمشاركون في اجتماع النقابة الهندسية بالجفرة على متابعه المشاريع التى تقام حاليا ببلدية الجفرة لضبط الجوده المهنية فى تنفيذ هذه المشاريع فى مناطق هون و الفقهاء و سوكنه و زلة.

واكدت النقابة والفروع التابعة لها بمناطق الجفرة خلال الاجتماع الذي عقد بالمركب الثقافي في مدينة هون على اهمية الحصر الفعلى للمكاتب الهندسية ومراسلة الجهات ذات العلاقة لايقاف الانشطه الهندسية التى لاتنظوى تحت المظلة القانونية للنقابة.

واعطت النقابة لرؤساء النقابات الاساسية بمناطق هون؛ ودان؛ سوكنة؛ زله؛ الفقهاء الاذن بالاعلان عن قبول منتسبى جدد للنقابة وتفعيل المنظومة الموحدة لمنتسبى النقابة.

وفي ختام اجتماعهم قام المشاركين فيه بزيارة حملة متطوعى تى تى لصيانة الطريق الرابط بين بونجيم ودان وتقديم شهاده شكر وامتنان تقديرا للمشاركين في الحَملة التطوعية من مناطق الجفرة وسرت.

… (وال الجفرة) …