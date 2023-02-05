وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق "برويز مشرف".

إسلام أباد 5 فبراير 2023 (وال) – توفي الرئيس الباكستاني الأسبق “برويز مشرف” عن عمر ناهز 79 عاما اليوم الأحد في دبي بعد صراع طويل مع المرض ، حسبما أعلن الجيش الباكستاني.

وقال المكتب الإعلامي للجيش في البيان ” إن كبار القادة العسكريين يعربون عن تعازيهم الحارة في وفاة الجنرال برويز مشرف”.

يذكر أن مشرف قاد بلاده بين العامين 1999 و 2008 وفي مارس عام 2014 تم توجيه تهم رسمية له بالخيانة . وبحسب الادعاء فإن مشرف ارتكب خيانة عام 2007 عندما أعلن حالة الطوارئ في البلاد وأمر باعتقال قضاة المحكمة العليا.

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