الجيش الأمريكي يسقط المنطاد الصيني فوق الأطلسي والصين مستاءة.

واشنطن 5 فبراير 2023 (وال) -أسقط الجيش الأمريكي بأوامر من الرئيس “جو بايدن” المنطاد الصيني الذي حلّق لأيام فوق الولايات المتحدة مسببا توترا كبيرا بين واشنطن وبكين .

وقال وزير الدفاع الأمريكي “لويد أوستن” في بيان إن “طائرة مقاتلة من طراز اف-22 أسقطت المنطاد في المجال الجوي فوق ساحل كارولاينا الجنوبية”.

وأضاف “أوستن” أن العملية جاءت ردا على “انتهاك غير مقبول لسيادتنا” .. مؤكدا أن المنطاد استخدمته الصين في محاولة لمراقبة المواقع الاستراتيجية في الولايات المتحدة.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الأحد إن “الصين تعرب عن استيائها الشديد واحتجاجاتها على استخدام القوة من جانب الولايات المتحدة لمهاجمة المنطاد المدني غير المأهول”.. مشيرة إلى أنها تحتفظ بحق الرد على هذا الانتهاك الأمريكي.

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