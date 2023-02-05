اختتام المسابقات التربوية الابداعية لرياض الاطفال ببلدية الشرقية .

سبها 5 فبراير 2023 م (وال)- اختتمت ببلدية الشرقية فعاليات المسابقات التربوية الابداعية لرياض الأطفال.

وتخلل المسابقات حفظ وتجويد القرآن الكريم والمذيع الصغير والراوي والرسام والشاعر الصغير .

وأفادت المشرفة على هذه المسابقات بان هذه المسابقات تقام على المستوى الرابع والتي نظمت على مستوى رياض الأطفال بالبلدية .

واشارت إلى ان هذه المسابقات لما تحملة من مضامين وبرامج انعكس ايجابا على الرياض وعلى الجانب الاجتماعي مما ادى ذلك الى الرغبة المتواصلة من قبل أهالي البلدية للدفع بأبنائهم للالتحاق بهذه الرياض من خلال برامجها التدريبية والتربوية على ابنائهم .

وشارك في هذه المسابقات رياض الاطفال في محلات كلا من ( أم الارانب ،حميرة ، ام ازوير ، مسقوين ، البدير ، مجدول ) التابعة للبلدية .

ومن جانبه اثنى عضو المجلس البلدى الشرقية على هذه المسابقة ، وما يبذلونه من عطاء متميز ومتواصل من أجل المساهمة في تنمية هذا النشئ لاعداد جيل المستقبل من خلال البرامج التربوية والاهتمام بمواهبهم الابداعية ،مؤكدا دعم المجلس لرياض الاطفال بالبلدية .

وجرى في حفل الاختتام توزيع الشهائد والجوائز التقديرية والتحفيزية على أوائل الفائزين في هذه المسابقات وذلك بحضور عضوا عن المجلس البلدي للبلدية وعددا من المسؤولين والمهتمين بالجانب التربوى والاجتماعى وأولياء امور الاطفال الدراسين بهذه الرياض.

..(وال – سبها)..