ليبيا نيوز

جامعة سبها وجامعة قرطبة باسبانيا يوقعان اتفاقية للتبادل العلمي .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 سبها 5 فبراير 2023 م ( وال ) – وقعت جامعة سبها وجامعة قرطبة باسبانيااتفاقية تهدف لتعزيز التبادل العلمي والاكاديمي بين الجامعتين . 

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها مؤخرا رئيس جامعة سبها الدكتور ” مسعود الرقيق  ” رفقة عميد كلية الاداب والعلوم اوبارى ، ومدير مكتب التعاون الدولى بالجامعة إلى مدينة قرطبة الاسبانية .

      حضر مراسم التوقيع على الاتفاقية السفير الليبي باسبانيا والسفير الاسباني بليبيا اللذان اكدا على دعمهما للاتفاقية . 

 وذكرت جامعة سبها عبر صفحته بالفيسبوك أن زيارة الوفد الليبي للمدينة الاسبانية جاءت تنفيذا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (1684/22) لتوقيع اتفاقية للتعاون العلمي المشترك بين الجامعتين. 

… (سبها  وال ) … 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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