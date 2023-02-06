قائمة لأجلك تفوز بانتخابات المجلس البلدي غريان

5 فبراير 2023 ( وال ) – أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية بعد ظهر اليوم الأحد عن النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي غريان التي جرت يوم أمس السبت بمشاركة بلغت 67.6 % من إجمالي المسجلين بسجل الناخبين لانتخاب المجلس البلدي لبلدية غريان

وأوضحت اللجنة ان عدد المراكز التي فتحت أبوابها امام الناخبين بلغت 35 مركز انتخابي اقترع من خلالها ” 6008 ناخب من اجمالي المسجلين الذي بلغ عددهم 8879 ناخب على 13 قائمة مترشحة للمجلس البلدي

وكانت القائمة الفائزة في الانتخابات هي قائمة ” لأجلك حيث تحصلت على 1029 صوت فيما كانت باقي النتائج على النحو التالي : قائمة الساعة تحصلت على عدد 971 صوت ، وقائمة التصحيح تحصلت على 649 صوت ، وقائمة الوفاء والتغيير تحصلت على 5478 صوت وقائمة غريان الجديدة تحصلت على 420 صوت وقائمة السنبلة تحصلت على 365 صوت وقائمة الميزان تحصلت على 343 صوت وقائمة السطوع تحصلت على 311 صوت وقائمة معا تحصلت على 308 صوت وقائمة العدالة تحصلت على 264 صوت وقائمة الإصلاح تحصلت على 256 صوت وقائمة الاعمار تحصلت على 223 صوت وقائمة الشمس تحصلت على 152 صوت

واعلنت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بأن استقبال الطعون عن النتائج سيستمر لمدة يومين وفي حالة لم تكن هناك اي طعون سيتم اعتماد هذه النتائج بشكل نهائي .