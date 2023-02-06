مفوضية سبها للكشافة والمرشدات تحتفل بالعيد (69) لتأسيس الحركة الكشفية بليبيا.

سبها 05 فبراير 2023 (وال)- احتفلت مفوضية سبها للكشافة والمرشدات بالعيد (69 ) لتأسيس الحركة الكشفية وذلك بحضور مكثف من اعضاء القيادة العامة للحركة والقادة والقائدات والرواد والافواج .

واستهلت الاحتفالية بمسيرة كشفية راجلة انطلقت من امام فندق القلعة بسبها عبر شارع جمال عبد الناصر وصولا الى مقر المفوضية.

حمل المشاركون في المسيرة التي تقدمتها الفرقة النحاسية الكشفية الرايات الوطنية والكشفية مرددين الاناشيد والاهازيج الكشفية .

كما نظم بهذه المناسبة حفل فنى قدم فيه كشافي ومرشدات مفوضية سبها العديد من الفقرات الفنية المعبرة عن الابتهاج بالعيد الوطني لتأسيس الحركة الكشفية بليبيا .

( وال – سبها

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